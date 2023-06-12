Глава МАГАТЭ едет в Украину: обсудит помощь после подрыва Каховской ГЭС

"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий катастрофического затопления плотины в Новой Каховке", - написал Гросси.

Он также отметил, что в ходе визита оценит ситуацию на Запорожской АЭС и проведет ротацию сотрудников МАГАТЭ на станции.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС, что привело к разрушению дамбы. В результате инцидента в Херсонской и Николаевской областях начались затопления.

Известно, что из-за действий оккупантов есть погибшие среди мирного населения. Россияне цинично пытались обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС, но их вбросы опровергли.

Более детально о последствиях подрыва можете узнать в материале РБК-Украина.