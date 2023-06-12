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Глава МАГАТЕ їде до України: обговорить допомогу після підриву Каховської ГЕС

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Іван Носальський

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прямує з робочим візитом в Україну. Зокрема, він хоче обговорити допомогу після підриву Каховської ГЕС росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гроссі у Twitter.

"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці", - написав Гроссі.

Він також зазначив, що під час візиту оцінить ситуацію на Запорізькій АЕС та проведе ротацію співробітників МАГАТЕ на станції.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що призвело до руйнування греблі. Внаслідок інциденту в Херсонській та Миколаївській областях почалися затоплення.

Відомо, що через дії окупантів є загиблі серед мирного населення. Росіяни цинічно намагалися звинуватити Україну у підриві Каховської ГЕС, але їхні вкиди спростували.

Більш детально про наслідки підриву можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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