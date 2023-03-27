Глава МАГАТЭ вместе с Зеленским осмотрели повреждение Днепровской ГЭС

"Днепровская ГЭС - неотъемлемая часть системы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС. Владимир Зеленский показал мне последние повреждения дамбы", - написал он.

Гросси также заявил о полной поддержке МАГАТЭ в отношении ядерных объектов Украины.

Напомним, ранее МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС. В ходе поездки глава МАГАТЭ хочет оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и определить настоятельную необходимость его защиты во время войны.

Также добавим, что МАГАТЭ больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС.

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