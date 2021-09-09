США наближаються до відмови від ядерної угоди Іраном, - Блінкен
США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Таке попередження виніс Тегерану держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За словами Блінкена, у Ірану залишається мало часу, щоб повернутися до ядерної угоди після доповіді наглядового органу ООН з атомної енергії.
"Я не збираюся називати цю дату, але ми наближаємося до того моменту, коли суворе повернення до дотримання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) не відтворює переваг, досягнутих цією угодою", - сказав Блінкен.
Заява Блінкена пов'язана зі звітом, який опублікувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). У ньому йдеться, що завдання з моніторингу в Ірані "серйозно підірвані" після того, як Тегеран призупинив деякі інспекції агентством ООН своєї ядерної діяльності. Також наглядовий орган заявив, що Іран різко збільшив виробництво високозбагаченого урану за останні місяці.
Нагадаємо, Іран збільшив запаси збагаченого урану за останні три місяці.
Раніше повідомлялося, що США прагнуть до дипломатії в питанні про ядерну угоду з Іраном, але можуть розглянути й інші варіанти. Про це заявив президент США.