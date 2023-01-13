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Глава МАГАТЭ в ходе визита в Украину обеспечит постоянное присутствие экспертов на АЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе приедет в Украину. Он обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Отмечается, что визит Гросси значительно активизирует усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время текущего военного конфликта.

В частности, гендиректор посетит Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также Чернобыльскую площадку, чтобы начать работу миссий, состоящих из двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов.

МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие до четырех экспертов на крупнейшей в Украине Запорожской АЭС, а в ближайшие дни группа из двух человек будет размещена и на Хмельницкой АЭС.

"Поскольку трагическая война вступает в свой второй год, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, которая приведет к еще большим страданиям и разрушениям для народа Украины и других стран", - заявил Гросси.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Кроме того, по словам Гросси, договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем россиян, становится все сложнее.

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