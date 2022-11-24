Глава МАГАТЭ об обстрелах ЗАЭС: сложно определить изнутри, кто это делает

"Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает. Кстати, наша главная цель - это прекратить, а не вмешиваться в игру с определением авторства", - заявил он.

При этом Гросси добавил, что продолжает вести переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он напомнил, что во вторник, 22 ноября, провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а вчера встретился с российской стороной в Турции.

"Я верю, что мы двигаемся вперед, и надеюсь, что такие травматические эпизоды, как в прошлые выходные (обстрел ЗАЭС 20 ноября, - ред.), могут парадоксально помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу во избежание ядерной аварии", - сказал глава МАГАТЭ.

Ранее мы сообщали, что Рафаэль Гросси провел переговоры с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле.

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