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Глава МАГАТЭ об обстрелах ЗАЭС: сложно определить изнутри, кто это делает

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Он заявил, что экспертам изнутри станции сложно определить это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Гросси CNN.

"Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает. Кстати, наша главная цель - это прекратить, а не вмешиваться в игру с определением авторства", - заявил он.

При этом Гросси добавил, что продолжает вести переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он напомнил, что во вторник, 22 ноября, провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а вчера встретился с российской стороной в Турции.

"Я верю, что мы двигаемся вперед, и надеюсь, что такие травматические эпизоды, как в прошлые выходные (обстрел ЗАЭС 20 ноября, - ред.), могут парадоксально помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу во избежание ядерной аварии", - сказал глава МАГАТЭ.

Ранее мы сообщали, что Рафаэль Гросси провел переговоры с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле.

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МАГАТЭЗапорожская АЭСОбстріл