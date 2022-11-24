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Глава МАГАТЕ про обстріли ЗАЕС: складно визначити зсередини, хто це робить

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі уникнув відповіді на питання про те, хто обстрілює Запорізьку АЕС. Він заявив, що експертам зсередини станції важко визначити це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Гроссі CNN.

"Нам дуже важко визначити зсередини станції, хто це робить. До речі, наша головна мета - це припинити, а не втручатися в гру з визначенням авторства", - заявив він.

При цьому Гроссі додав, що продовжує вести переговори про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він нагадав, що у вівторок, 22 листопада, провів зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, а вчора зустрівся з російською стороною у Туреччині.

"Я вірю, що ми рухаємося вперед, і сподіваюся, що такі травматичні епізоди, як минулими вихідними (обстріл ЗАЕС 20 листопада, - ред.), можуть парадоксально допомогти нам рухатися вперед у тому сенсі, що люди повинні усвідомити, що ми не можемо продовжувати розраховувати на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", - сказав глава МАГАТЕ.

Раніше ми повідомляли, що Рафаель Гроссі провів переговори з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі.

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МАГАТЭЗапорізька АЕСОбстріл