Глава МАГАТЭ обсудил с директором "Росатома" создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

"Генеральный директор МАГАТЭ встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине", - говорится в сообщении.

Известно, что Гросси обсудил с российской стороной срочное создание вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности и защиты.

Напомним, 20 ноября российские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.

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