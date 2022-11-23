Глава МАГАТЕ обговорив з директором "Росатому" створення безпечної зони навколо ЗАЕС

"Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Гроссі обговорив з російською стороною термінове створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки та захисту.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська обстріляли територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 потраплянь до об'єктів інфраструктури станції.

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