Глава МАГАТЭ активизировал переговоры о создании "защитной зоны" вокруг ЗАЭС

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об активизации консультаций для создания "защитной зоны" вокруг Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
По словам главы МАГАТЭ, причиной для ускорения переговорного процесса является возобновление обстрелов территории Запорожской АЭС.
Напомним, вчера, 20 ноября, в "Энергоатоме" сообщили, что российские военные все утро обстреливали территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 12 попаданий по объектам инфраструктуры станции.
Позже в МАГАТЭ рассказали, что взрывы были зафиксированы вблизи реакторов. При этом повреждены здания и оборудование.
Также глава дипломатии ЕС заявил, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС являются "ядерной авантюрой России", которую необходимо прекратить.
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