Глава Луганської ОВА: війська РФ після бою під Борівським відступили. Ворог обстріляв кілька міст

"Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду", - розповів він.

Глава ОВА уточнив, що постраждали села Попаснянської громади.

" Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці - загалом 11, з яких три багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в неділю вдень зафіксовані попадання в 7 багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, а також було пошкоджено будівлю професійного училища.

"З артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка", - повідомив Гайдай.

До Дніпра був госпіталізований 15-річний підліток, який постраждав у Лисичанську в результаті обстрілу військами РФ міста.

"Чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16:00. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Дев'ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку", - розповів глава ОВА.

Наслідки російських обстрілів міст Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Втрати військ РФ на Донбасі за тиждень

Щодо ситуації на фронті на Донбасі він зазначив, що всього за тиждень в Луганській і Донбасі ЗСУ відбили 93 ворожих атаки.

Були знищені 1 російський зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки та 1 зенітна установка.

Також наші підрозділи ППО збили 4 вертольоти та 27 безпілотників російських окупантів.