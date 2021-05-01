У соцмережі TikTok призначили нового гендиректора

Гендиректором соцмережі TikTok став топ-менеджер компанії-власника Шоу зі Чу. Він є фінансовим директором китайської ByteDance, яка володіє TikTok.

Про це повідомляється на сайті соцмережі.

Ванесса Паппас, яка з серпня 2020 року виконувала обов'язки тимчасового керівника TikTok, стане головним операційним директором компанії. "Чу володіє глибокими знаннями про компанію та галузь, <...> він працює в технологічному секторі протягом десяти років", - сказав засновник і генеральний директор Bytedance Чжан Імін.

Колишній глава TikTok Кевін Майєр звільнився на тлі конфлікту сервісу з владою США. Шоу зі Чу займатиме обидві посади одночасно.

Нагадаємо, у вересні тоді ще президент США Дональд Трамп підписав заборону на скачування програми TikTok в США. Адміністрація Трампа заявила, що заборона поширюється на ще один мобільний додаток – WeChat.

Потім влада США відстрочила блокування соціальної мережі TikTok на території країни. Це пов'язано з виграними власниками додатка судовими позовами проти адміністрації Трампа.