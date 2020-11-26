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У США відклали блокування TikTok

США, Четвер 26 листопада 2020 03:13
У США відклали блокування TikTok
Фото: TikTok (pexels)
Автор: РБК-Україна

Влада США відстрочили блокування соціальної мережі TikTok на території країни. Заборона на використання програми попередньо набуде чинності 4 грудня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові документи.

Представник Мінфіну США повідомив, що продовження було надано для розгляду нещодавно отриманого переглянутого подання.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп підписав заборону на звантаження програми TikTok в США. Адміністрація Трампа заявила, що заборона поширюється на ще один мобільний додаток – WeChat.

Тоді представник Міністерства торгівлі США розповів, що відомство не буде забороняти додаткові технічні транзакції для TikTok до 12 листопада. Це дало компанії додатковий час на завершення переговорів по бізнесу в США.

Також раніше стало відомо, що пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив про блокування китайської соцмережі і програми TikTok. Регулятор заявив про неможливість відфільтрувати "аморальний і непристойний" контент.

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