Голова комітету Ради з євроінтеграції: законопроект про олігархів розбалансує владу

Частина парламентських фракцій підписала подання про відправку законопроекту № 5599 про олігархів на експертизу до Венеціанської комісії Ради Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванни Климпуш-Цинцадзе.

"Ми підписали разом з нашими колегами з "Голосу", з інших фракцій представлення про відправку проекту закону про так звану деолігархізацію до Венеціанської комісії", - заявила нардеп.

На думку, Климпуш-Цинцадзе цей законопроект має суттєві недоліки, оскільки порушує баланс повноважень різних гілок влади.

"Мова йде про те, що Рада національної безпеки і оборони наділяється абсолютно невластивими їй повноваженнями. По суті, повноваженнями судової влади, виходить з будь-якого поля і взагалі балансу влади", - зазначила вона.