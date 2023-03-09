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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря

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Пхеньян, Четверг 09 марта 2023 13:36
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря Фото: КНДР 9 марта запустила балустическую ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея сегодня, 9 марта, запустила баллистическую ракету. Пуск был совершен в сторону Желтого моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание Younhap.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря", - заявляет Южная Корея, ссылаясь на военных.

Напомним, КНДР в феврале запустила баллистическую ракету в направлении западного побережья Японии. Отмечается, что дальность полета такой ракеты составляет 14 тысяч километров. То есть корейская ракета могла достичь материковой части США.

Позже Северная Корея обнародовала видео запуска своей межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15.

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