Справа Гандзюк: Мангер заявив про готовність піти з посади голови Херсонської облради

Магнер призупинив членство у партії "Батьківщина" на час розслідування вбивства Катерини Гандзюк

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что, если депутаты областного совета поддержат такое решение, он готов уйти с должности из-за дела погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

"На сегодня глава облсовета избирается по (решению, - ред.) количества депутатов, которые присутствуют в областном совете, так? Если у депутатов будет такое желание (убрать с должности, - ред.), то есть процедура и я всегда подчиняюсь закону", - заявил он.

Мангер добавил, что приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства Екатерины Гандзюк. Также он прокомментировал свои связи с Алексеем Левиным, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

"Левин является помощником депутата Ставицкого, это депутат облсовета. Я с ним общался ровно настолько как с помощником депутата, на этом точка. Екатерину я лично не знал, мы с ней никогда не общались, вообще нигде не пересекались с ней", - заявил Мангер.

Напомним, сегодня в Киеве общественные активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" под Администрацией президента и под офисом "Батькивщины". Около полусотни человек пришли к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко и президенту Украины Петру Порошенко с требованием привлечь к ответственности членов своих партий за содействие в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Активисты требовали, чтобы Мангер, который является главой Херсонского облсовета, ушел в отставку.

До этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по расследованию убийства советника главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк следствие сделало 90% работы.

РБК-Украина писало, что депутаты Верховной рады должны поддержать вопрос о продолжении работы Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк.

Отметим, подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск. Следствие подозревает в организации преступления криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Добавим также, по словам посла Франции Изабель Дюмон, убийство Гандзюк негативно сказалось на международном имидже Украины.