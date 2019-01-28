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ТСК у справі Гандзюк закликає Раду підтримати продовження своєї роботи

Новини » Політика    28.01.2019 - 12:33
ТСК у справі Гандзюк закликає Раду підтримати продовження своєї роботи
Фото: Борислав Береза (Віталій Носач/РБК-Україна)

ТСК працюватиме до 6 лютого 2019 року

Депутати Верховної ради мають підтримати питання щодо продовження роботи Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Про це заявив голова ТСК щодо розслідування нападів на активістів, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, строк роботи ТСК може завершитись 6 лютого.

"Продовження роботи ТСК залежить не тільки від нас. Якщо б ми не хотіли, ми б не підіймали це питання. Адже 6 лютого закінчується робота Тимчасової слідчої комісії. Ми вважаємо, що ТСК повинна працювати далі. Саме тому, що ми вже бачимо результати. Саме тому ми хочемо, щоб ТСК продовжила роботу. Тому ми будемо звертатися з проміжним звітом до Верховної ради, де буде звернення до парламенту про те, щоб продовжити роботу комісії", - повідомив Береза.

Нардеп зазначив, що у комісії ще залишились питання щодо розслідування справ про напади на громадських активістів в Україні.

"Є запити, на які ще не отримані відповіді. Я би хотів, щоб мої колеги у Верховній раді підтримали всіх наших колег з цієї ТСК. Наразі ми переходимо у закритий режим", - додав Береза.

Як писало РБК-Україна раніше, анонсувалося, що Рада планує заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк і нападів на інших громадських активістів.

Нагадаємо, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук. Слідство підозрює в організації злочину кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко).

Додамо також, за словами посла Франції Ізабель Дюмон, вбивство Гандзюк негативно позначилося на міжнародному іміджі України.

У Раді заслухають попередній звіт у справі Гандзюк Підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук
Новини України Борислав БерезаВСККатерина Гандзюк
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