Голова Харківської ОДА оцінив можливість наступу окупантів з Ізюма на Дніпро

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов оцінив можливість наступу російських військ з Ізюма на Дніпро. Він вважає, що такий сценарій можливий, проте малоймовірний.

Керівник Харківської області пояснив, що ЗСУ та влада має прорахувати різні сценарій та варіанти, аби попередити наміри ворога.

"Моя думка, думка наших військових полягає в тому, що ми маємо прогнозувати абсолютно різні сценарії. Ми навіть прораховуємо сценарій можливої блокади міста Харкова і відрізання нас від київської траси М03 Київ - Харків і від сполучення з Дніпром. Це дві основні артерії, які ми зараз маємо. Зараз це малоймовірно, бо сумський напрямок звільнений, але серед сценаріїв цей також є", - додав Синєгубов.

Він акцентував, що Росія продовжує нарощувати сили біля Ізюма. За його словами, російські війська намагатимуться прорватися в Луганську та Донецьку область. Наступ на Дніпро через Ізюм Синєгубов назвав малоймовірним.

"Коли в нас іде велике скупчення техніки на ізюмському напрямку, ми також прораховуємо різні варіанти. Найвірогідніший зараз - це рух ворога на Луганську і Донецьку область, щоб підсилити там свою військову присутність. Далі, щоб наступати на місто Дніпро - це буде зробити дуже складно", - підкресли він.