Глава Харьковской ОГА оценил возможность наступления оккупантов из Изюма на Днепр
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов оценил возможность наступления российских войск из Изюма на Днепр. Он считает, что такой сценарий возможен, однако маловероятен.
Об этом Синегубов сообщил в интервью РБК-Украина.
Руководитель Харьковской области объяснил, что ВСУ и власть должны просчитать различные сценарий и варианты, чтобы предупредить намерения врага.
"Мое мнение, мнение наших военных заключается в том, что мы должны прогнозировать совершенно разные сценарии. Мы даже просчитываем сценарий возможной блокады города Харькова и отрезания нас от Киевской трассы М03 Киев - Харьков и от сообщения с Днепром. Это две основные артерии, которые мы сейчас имеем. Сейчас это маловероятно, потому что Сумское направление освобождено, но среди сценариев это также есть", - добавил Синегубов.
Он акцентировал, что Россия продолжает наращивать силы у Изюма. По его словам, российские войска будут пытаться прорваться в Луганскую и Донецкую область. Наступление на Днепр через Изюм Синегубов назвал маловероятным.
"Когда у нас идет большое скопление техники на изюмском направлении, мы также просчитываем различные варианты. Самый вероятный сейчас - это движение врага на Луганскую и Донецкую область, чтобы усилить там свое военное присутствие. Далее, чтобы наступать на город Днепр - это будет сделать очень сложно", - подчеркнул он.
Напомним, что Синегубов не верит в то, что оккупанты смогут прорвать оборону Харькова и захватить город.
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