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Розпочато активну роботу над запуском українського космонавта

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 09:12
Розпочато активну роботу над запуском українського космонавта Фото: глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що почалася активна робота над запуском українського космонавта. Втім, подробиці не розповів.

Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи є попередні плани, коли це може бути, він відповів: "Ми зараз активно працюємо над цим. Не хочу називати якісь терміни, але підкреслюю, робота над цим ведеться".

За його словами, поки основна роль - це створення високотехнологічних елементів для місячного поселення.

"Наприклад, у КБ" Південне " є дуже цікава розробка щодо гідролізу і електролізу води на Місяці і щодо акумуляторів енергії. Є багато напрацювань, які можуть бути затребувані при створенні таких великих проектів як місячне поселення", - повідомив глава Держкосмосу.

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