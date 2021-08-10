Голова ДФС розповів про мінімізацію обсягів тіньових ринків підакцизної продукції у 2021 році

Державній фіскальній службі з початку 2021 року вдалося вилучити з незаконного обігу підакцизної продукції на 2,5 млрд грн і припинити діяльність 100 нелегальних виробництв.

"Своїх покупців не знайшли майже 2 млн тонн контрафактного спирту і 560 тонн лікеро-горілчаних виробів, які разом коштували майже півмільярда гривень. Вилучили понад 40 тис. тонн незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, тому тіньовики цієї галузі недорахувалися 1,2 млрд грн прибутку. Не дійшли до точок продажу майже 13,6 млн пачок контрафактних сигарет на суму 720 млн грн", - зазначив Мельник.

Глава ДФС також додав, що тіньовий ринок підакцизної продукції "самим своїм існуванням ставить сумлінних бізнесменів в нерівні умови, надаючи переваги виробникам і розповсюджувачам контрафакту".

На думку Мельника, для підвищення ефективності боротьби з тіньовими ринками необхідна координація правоохоронних і податкових відомств.

"Однак і ми, і бізнес розуміємо, що це лише боротьба з наслідками, але не з причиною проблеми. Зусиль однієї лише Державної фіскальної служби для подолання такого складного та комплексного кримінального явища недостатньо-необхідна тісна співпраця ДФС, Державної прикордонної служби, Державної митної служби, Державної податкової служби та Нацполіції. У кожного органу своя зона відповідальності, і тільки спільними зусиллями ми заблокуємо всі можливі канали і способи виробництва, переміщення і виведення на ринок контрафактного тютюну", - додає він.

Водночас зараз у боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів не вистачає координації діяльності, зазначає голова ДФС.

"Таким координуючим органом може бути, наприклад, Рада національної безпеки і оборони або Офіс генерального прокурора. Виносити це питання на такий високий рівень необхідно, тому що збитки бюджету досягають десятків мільярдів гривень на рік", - вказує він.