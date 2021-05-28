Голова фіскальної служби: за результатами обшуків у Києві розслідується 9 кримінальних проваджень

На даний час Державна фіскальна служба (ДФС) розслідує 9 кримінальних проваджень , які поєднанні єдиним предметом - злочинним розкраданням коштів бюджету м. Київ.

Про це повідомив голова фіскальної служби Вадим Мельник під час прес-брифінгу у п'ятницю, 28 травня.

Зазначені кримінальні провадження розслідуються за фактами: ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та розкрадання державного майна.

"За даними статтями ККУ правопорушникам загрожують серйозні покарання. Наприклад, максимальна санкція статті 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна", - зазначив Вадим Мельник.

За його словами, у цих справах фігурують комунальні підприємства та суб'єкти господарювання, яким виділяються кошти з місцевого бюджету для проведення робіт та закупівель в інтересах громади Києва.

Суми збитків, які попередньо встановлені в ході слідства, наступні:

"Київський метрополітен" - 9 млн грн;

"Київміськсвітло" - 12 млн грн;

"Київзеленбуд" - 40 млн грн;

"Київавтошляхміст" - 30 млн грн;

"Дирекція будівницта шляхо-транспортних споруд м. Києва" - 9 млн грн;

"Київпастранс" - 40 млн грн;

"Київавтодор" - 18,6 млн грн.

Окрім 40 обшуків, які проводилися з 11 по 27 травня, у кримінальних провадженнях здійснюють й інші слідчі дії, повідомив Вадим Мельник. Зокрема:

проведено 53 допити посадовців та службовців комунальних і комерційних підприємств з ознаками фіктивності;

проведено 6 експертиз, у тому числі судово-економічних та будівельних-технічних;

у 13 осіб, причетних до злочинної діяльності, відібрано зразки почерку для проведення експертиз;

про підозру на цей час повідомлено 4 осіб;

накладено 9 арештів на грошові кошти, майно, печатки та документи, які вилучені під час обшуків у підприємств-фігурантів.

Мельник наголосив, що в межах розслідуваних кримінальних проваджень метою ДФС є: припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків та притягнення винних до відповідальності.

Водночас голова ДФС повідомив, що сьогодні у правоохоронних органів жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка - нема.Також Кличко не проходить у вищезгаданих справах в якості свідка, і його не викликали на допити.