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Голова "ГарПоку" ігнорує вимогу ЄБРР щодо виплати 3 млрд грн інвесторам ВДЕ, - експерт

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 14:11
Голова "ГарПоку" ігнорує вимогу ЄБРР щодо виплати 3 млрд грн інвесторам ВДЕ, - експерт Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

В.о. директора ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко безпідставно затримує на рахунках 3 млрд грн, які держпідприємство мало б виплатити компанії ДТЕК ВДЕ для погашення раніше накопиченого боргу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог економіста Бориса Кушнірука.

"ДП "ГарПок", незважаючи на заклики ЄБРР, вже 1,5 місяці тримає в себе на рахунках 3 млрд грн, які мав би виплатити ДТЕК. Однак влада під різними приводами не дає цього робити", - пише Кушнірук.

На його думку, нещодавно призначений керівник ДП ГарПок Андрій Пилипенко нічого не робить з вирішенням цієї проблеми, "хоча вже встиг зашкваритися фіктивним боргом своєї дружини, конфліктом інтересів і кримінальними справами та збитками для державної енергокомпанії “Хмельницькобленерго” на 15 млн грн".

При цьому Кушнірук привів приклад демонтажу сонячної станції в Дніпропетровській області канадською компанією через те, що їй не давали можливості підключити СЕС до електромережі.

"Питання не тільки в одіозних історіях, які дискредитують інвестування в українську економіку, на прикладі TIU Canada чи ДТЕК. Можна також згадати, що бельгійський інвестор SREW N.V з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел звернувся до міжнародного арбітражу з вимогами до України виплатити мінімум 70 млн євро", - додав Кушнірук.

Він зазначив, що через те, що влада саботуює призначення керівника САП, як з порушенням норм українського права і міжнародних угод України порушуються права інвесторів, очевидно, що на додачу до вже існуючих позовів в міжнародні арбітражі зовсім скоро додадуться нові.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.

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