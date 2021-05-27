ДФС проводить обшуки за фактом ухилення від сплати податків при будівництві Подільського мосту

Державна фіскальна служба (ДФС) проводить обшуки на комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Підозрюють ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту.

Правоохоронці підозрюють ухилення від сплати податків на 9 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство на замовлення КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" здійснювало роботи по будівництву Подільського мосту. При цьому в податковій звітності відображено виконання підрядних робіт від низки підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, що дало змогу підприємству ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах.

"27 травня 2021 на підставі ухвали суду розпочато проведення обшуку в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.