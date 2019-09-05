Голова ФДМ назвав терміни можливої приватизації ОПЗ

Приватизація Одеського припортового заводу можлива не раніше кінця весни 2020 року. Про це в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що на сьогоднішній момент не існує законодавчого поля для продажу ОПЗ до кінця 2019 року. За його слова, "це залежить не від Трубарова або того, хто буде займатися підготовкою цього підприємства".

Голова ФДМ заявив, що за законом, якщо Кабмін зараз затвердить радника, то у нього буде ще півроку на підготовку до приватизації заводу. "Тобто, реальна приватизація ОПЗ можлива до кінця весни наступного року, якщо Кабмін прийме всі у вересні", - додав він.

Трубаров нагадав, що радник визначає стартову ціну, але Кабмін затверджує стартові умови. "Уряд монокоаліційний, тому ми розраховуємо, що ті рішення, які приймалися раніше від двох до трьох місяців, тепер будуть прийматися за місяць. Місяць на Кабмін, півроку попрацювати раднику і ще на публікацію оголошення про проведення аукціону закон нам дає від 30 до 45 днів", - сказав він.

Трубаров також розповів, що перед Фондом держмайна, як і раніше стоїть завдання приватизації "Центренерго". При цьому він звинуватив у зриві конкурсу з приватизації "Центренерго" в грудні 2018 року "минуле керівництво держави", однак не зміг назвати конкретні прізвища.

Нагадаємо, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив розпочати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" повинні були відбутися в першій половині 2019 року.

Зазначимо, в грудні 2018 року Фонд держмайна скасував конкурс з продажу "Центренерго". Приватизація зірвалася після того, як два потенційні покупці надали документацію, яка не відповідала вимогам законодавства.