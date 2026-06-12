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ЕЦБ пошел на радикальный шаг из-за инфляции

05:12 12.06.2026 Пт
2 мин
До какого предела Европейский центробанк поднял депозитную ставку?
aimg Филипп Бойко
ЕЦБ пошел на радикальный шаг из-за инфляции Фото: евро и рейтинг финансов (коллаж РБК-Украина)
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Европейский центральный банк принял решение повысить учетные ставки после длительной паузы. Такой шаг стал реакцией на стремительный рост цен, спровоцированный началом масштабной войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Регулятор во Франкфурте поднял базовую депозитную ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь этот показатель составляет 2,25%, что является историческим моментом для рынка. Банк не менял стоимость денег в течение семи заседаний подряд, держа их на уровне 2,0%.

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Теперь кредиты для людей и бизнеса станут дороже, что замедлит потребление. Однако вкладчики получат более высокую доходность по своим депозитам.

Влияние Ирана и нефтяной кризис

Инфляционное давление усилилось из-за боевых действий на Ближнем Востоке, отмечает DW. Война США и Израиля против Ирана фактически парализовала часть мировой торговли. Ормузский пролив остается почти полностью закрытым, а это главная артерия для поставок нефти и газа.

В мае инфляция в еврозоне взлетела до 3,2%. Целевой показатель банка - всего 2%. Официальное заявление регулятора прямо указывает на причину: "Война на Ближнем Востоке создает инфляционное давление" и цены на энергоносители бьют по кошелькам европейцев.

Реакция ЕЦБ

Президент ЕЦБ Кристин Лагард уверяет, что ситуация под контролем. Во время пресс-конференции она отметила, что банк готов к сложным временам.

"Банк имеет хорошие позиции для преодоления неопределенности, вызванной войной в Иране", - заявила Лагард.

Она также добавила, что учреждение "внимательно следить за ситуацией и придерживаться подхода, основанного на данных и рассматривать каждую встречу отдельно".

Какие прогнозы и риски для экономики

ЕЦБ пересмотрел свои ожидания на этот год в сторону ухудшения. Экономика еврозоны замедляется. Прогноз роста снизили с 0,9% до 0,8%, а цены будут расти быстрее, чем планировалось ранее. Аналитики ожидают инфляцию на уровне 3% вместо мартовских 2,6%.

Ситуация остается шаткой. Банк видит два основных риска: дальнейший рост цен и падение экономических показателей.

"Перспективы остаются неопределенными, с рисками роста инфляции и рисками снижения экономического роста", - говорится в сообщении банка.

Что еще известно об экономической ситуации в ЕС

Ранее мы давали перечень стран Европы, из которых украинцы чаще возвращаются домой. Среди причин: экономические проблемы и безработица.

Также в ЕС уже подсчитали масштабную волну будущих увольнений. Главные причины - заоблачные цены на энергоносители и радикальный зеленый переход.

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