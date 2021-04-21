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Голова Європарламенту закликав РФ "зробити крок назад" в ескалації на сході України

Автор: Андрій Василюк

Президент Європарламенту Давид Сассолі під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що Росія має зробити крок назад в ескалації ситуації біля кордонів України та на окупованих територіях. Він заявив, що Кремль має дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов‘язань.

Про це повідомила нардеп, член делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук насвоїй сторінці у Facebook.

"Весь світ спостерігає за тривожною за своїми масштабами концентрацією російських військ вздовж східних кордонів України і на територіях, які були у неї незаконно анексовані. І Росія мусить зробити крок назад, відійти і дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань", - процитувала Сасоллі нардеп.

Сассолі також нагадав ПАРЄ, що європейські країни "є одна одній природніми союзниками (alleati naturali), які завжди об’єднувались перед труднощами або загрозами".

"Загалом сильний виступ. Сассолі один з небагатьох європейських топ-політиків, який не тільки розуміє, що відбувається, але й не боїться про це говорити", - прокоментувала Кравчук слова президента ЄП.

Нагадаємо, у Росії заговорили про можливість широкомасштабної війни з Україною. Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вважає, що потрібно воювати за Донбас. Він впевнений, що Україна нібито не в змозі вести сучасну війну.

Зазначимо, в сьогоднішньому посланні до Радфеду президент РФ Володимир Путін не згадував про Донбас.

Вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

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