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Глава Европарламента призвал РФ "сделать шаг назад" в эскалации на востоке Украины

Автор: Андрей Василюк

Президент Европарламента Давид Сассоли во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что Россия должна сделать шаг назад в эскалации ситуации у границ Украины и на оккупированных территориях. Он заявил, что Кремль должен придерживаться взятых на себя международных обязательств.

Об этом сообщила нардеп, член делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук на нашей странице в Facebook.

"Весь мир наблюдает за тревожной по своим масштабам концентрацией российских войск вдоль восточных границ Украины и на территориях, которые были у нее незаконно аннексированы. И Россия должна сделать шаг назад, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств", - процитировала Сасолли нардеп.

Сассоли также напомнил ПАСЕ, что европейские страны "являются друг другу естественными союзниками (alleati naturali), которые всегда объединялись перед трудностями или угрозами".

"В общем, сильное выступление. Сассоли один из немногих европейских топ-политиков, который не только понимает, что происходит, но и не боится об этом говорить", - прокомментировала Кравчук слова президента ЕП.

Напомним, в России заговорили о возможности широкомасштабной войны с Украиной. Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно воевать за Донбасс. Он уверен, что Украина якобы не в состоянии вести современную войну.

Отметим, в сегодняшнем послании к Совфеду президент РФ Владимир Путин не упоминал о Донбассе.

Вчера в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к нападению. Впрочем, Украина, по его словам, не хочет войны.

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