Канцлер Австрії звинуватив Росію у стрибку цін на газ у Європі
Канцлер Австрії Карл Нехаммер впевнений, що Росія навмисно не заповнила газові сховища в Європі. Це призвело до рекордного зростання цін на газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням видання Kronen Zeitung.
"Очевидно, що була добре узгоджена стратегія Російської Федерації і концерну "Газпром". Сховища були заповнені лише умовно, що призвело до того, що ціна на газ зросла драматично", - сказав він у Федеральній раді Австрії (верхня палата парламенту).
За його словами, постачання газом було забезпечено, але через ціну спостерігається напружена ситуація.
"Газ став дорогим як ніколи", - додав Нехаммер.
Нагадаємо, Європейська комісія 13 жовтня 2021 року схвалила рішення, покликане протистояти різкому зростанню світових цін на енергоносії, який, за прогнозами, триватиме всю зиму. Рішення включає в себе перелік конкретних заходів.