"Газпром" зменшив транзит газу по території України більш ніж на 50%

У січні 2022 року транзит природного газу українською газотранспортною системою (ГТС) склав 1,664 млрд куб. м. Це на 57% нижче обсягів за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України ( ОГТСУ ).

Як зазначили в прес-службі, січні 2022 року відновився транзит природного газу у балканському напрямку, однак суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі.

Транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 млрд куб. м, що на 53% нижче показників січня 2021 року. При цьому, поставки до Словаччини складають 62,5% від загальних обсягів транзиту.

На 1,3% збільшився транзит до Молдови і склав 398 млн куб. м, порівняно з січнем 2021 р. Також у 2022 році відновився транзит до Румунії в обсязі 116 млн куб. м газу (-24,6% до січня-2021). Транзит до Польщі скоротився та склав 110 млн куб. м (-66% до січня-2021).

"У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у січні скоротились на 57% до 53,7 млн куб. м, порівняно з січнем 2021 року. Це суттєво нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно чинної транзитної угоди", - йдеться в повідомленні прес-служби.