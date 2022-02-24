Очільниця Єврокомісії пообіцяла притулок потенційним біженцям з України

"Ми готові надати притулок біженцям і всю гуманітарну допомогу, яка буде потрібна", – зазначила фон дер Ляйєн.

Президентка Єврокомісії висловила надію, що біженців буде небагато. "Однак, наша готовність є повною, і ласкаво просимо", – додала вона.

Крім того, фон дер Ляйєн анонсувала санкції проти Росії, які матимуть "важкі наслідки". Тиск на тамтешню економіку лише посилюватиметься. ЄС збирається ослабити позиції РФ у галузях, де російські еліти заробляють найбільше.

Фон дер Ляйєн також назвала спільним обов'язком країн Європи протистояти найсерйознішому акту агресії останніх десятиліть.