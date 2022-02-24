Глава Еврокомиссии пообещала убежище потенциальным беженцам из Украины

"Мы готовы приютить беженцев и предоставить всю необходимую гуманитарную", – отметила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии выразила надежду, что беженцев будет немного. "Однако, наша готовность является полной, и добро пожаловать", – добавила она.

Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала санкции против России, которые будут иметь "тяжелые последствия". Давление на тамошнюю экономику будет только усиливаться. ЕС намерен ослабить позиции РФ в отраслях, где российские элиты зарабатывают больше всего.

Фон дер Ляйен также назвала общим долгом стран Европы противостоять самому серьезному акту агрессии последних десятилетий.