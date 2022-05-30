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Глава Єврокомісії не сподівається, що рішення щодо санкцій буде прийнято в найближчі два дні

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Брюссель, Понеділок 30 травня 2022 16:52
Глава Єврокомісії не сподівається, що рішення щодо санкцій буде прийнято в найближчі два дні Фото: президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни Євросоюзу не змогли сьогодні узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. Рішення не буде прийнято протягом 48 годин до закінчення саміту ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

За її словами, лідери країн ЄС вирішили майже всі питання, крім одного, маючи на увазі ембарго на російську нафту. Однак вона додала, що європейські політики продовжуватимуть працювати над цим.

"У мене не надто великі надії на те, що ми вирішимо протягом наступних 48 годин, але держави-члени після мого заклику дуже чітко ставляться до цього. Ключем до успіху була і залишається солідарність з Україною і єдність в Європейському союзі", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посли ЄС сьогодні знову обговорили шостий пакет санкцій проти РФ, однак угоди так і не досягли.

При цьому Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз зможе незабаром домовиться щодо ембарго на російську нафту.

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