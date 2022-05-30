Глава Єврокомісії не сподівається, що рішення щодо санкцій буде прийнято в найближчі два дні

Країни Євросоюзу не змогли сьогодні узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. Рішення не буде прийнято протягом 48 годин до закінчення саміту ЄС.

За її словами, лідери країн ЄС вирішили майже всі питання, крім одного, маючи на увазі ембарго на російську нафту. Однак вона додала, що європейські політики продовжуватимуть працювати над цим.

"У мене не надто великі надії на те, що ми вирішимо протягом наступних 48 годин, але держави-члени після мого заклику дуже чітко ставляться до цього. Ключем до успіху була і залишається солідарність з Україною і єдність в Європейському союзі", - зазначила вона.