Президент Єврокомісії вирушила до Києва. Її супроводжують прем'єр Словаччини і глава дипломатії ЄС

Відомо, що європейські політики їдуть до Києва на потязі. У столиці України у них запланована низка зустрічей. Зокрема, з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, глава уряду Словаччини у своїх соцмережах повідомив, що зустрінеться з українським колегою Денисом Шмигалем.

"В Україні з Урсулою фон дер Ляйєн готові обговорити наші пропозиції допомоги Україні з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем, щоб отримати перспективу ЄС, створивши команду реформ. Запропонуємо варіанти перевезення зерна, в тому числі пшениці, і збільшення використання словацького гуманітарного хаба", - заявив Хегер.

In #Ukraine w/ @vonderleyen & we'ready to discuss our proposals for helping w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of #HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV