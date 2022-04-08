Президент Єврокомісії вирушила до Києва. Її супроводжують прем'єр Словаччини і глава дипломатії ЄС
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в ніч на 8 квітня вирушила до Києва. З нею в Україну їдуть прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.
Відомо, що європейські політики їдуть до Києва на потязі. У столиці України у них запланована низка зустрічей. Зокрема, з президентом Володимиром Зеленським.
Крім того, глава уряду Словаччини у своїх соцмережах повідомив, що зустрінеться з українським колегою Денисом Шмигалем.
"В Україні з Урсулою фон дер Ляйєн готові обговорити наші пропозиції допомоги Україні з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем, щоб отримати перспективу ЄС, створивши команду реформ. Запропонуємо варіанти перевезення зерна, в тому числі пшениці, і збільшення використання словацького гуманітарного хаба", - заявив Хегер.
In #Ukraine w/ @vonderleyen & we'ready to discuss our proposals for helping w/ @ZelenskyyUa & @Denys_Shmyhal. To help getting #EU perspective by creating a #ReformTeam. To offer options for transporting #grains, incl.#wheat & to increase the use of #HumanitarianHub. pic.twitter.com/qvm2cxJ9xV— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022
На шляху до Києва!— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022
Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB
Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Никифором анонсував зустріч Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляйєн.
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