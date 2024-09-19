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Глава Еврокомиссии завтра посетит Украину

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 20 сентября, отправится в Украину. В ходе визита она встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По ее словам, ключевой темой обсуждений станет помощь Европейского союза в обеспечении Украины энергоресурсами на предстоящую зиму.

На фоне опасений, выраженных Международным энергетическим агентством, Украина столкнется с самыми серьезными вызовами в сфере энергоснабжения с момента начала российского вторжения. ЕС планирует поддержать Киев в решении этих проблем.

Помощь Украине от ЕС

С начала полномасштабной войны в Украине Европейский союз ввел более 10 пакетов экономических санкций против России и Беларуси. Помимо этого, отдельные страны ЕС предоставляют Украине военную помощь, часть которой финансируется Европейским союзом. Для поддержки Украины также были созданы специальные фонды.

В прошлом году ЕС инициировал программу по обеспечению ВСУ артиллерийскими боеприпасами, с целью передать миллион снарядов к марту 2024 года. Однако поставки задерживаются — к концу августа ЕС предоставил Украине 700 тысяч из обещанного миллиона.

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