Глава Еврокомиссии завтра посетит Украину

Помощь Украине от ЕС

С начала полномасштабной войны в Украине Европейский союз ввел более 10 пакетов экономических санкций против России и Беларуси. Помимо этого, отдельные страны ЕС предоставляют Украине военную помощь, часть которой финансируется Европейским союзом. Для поддержки Украины также были созданы специальные фонды.

В прошлом году ЕС инициировал программу по обеспечению ВСУ артиллерийскими боеприпасами, с целью передать миллион снарядов к марту 2024 года. Однако поставки задерживаются — к концу августа ЕС предоставил Украине 700 тысяч из обещанного миллиона.

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