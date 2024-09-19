Глава Єврокомісії завтра відвідає Україну

Допомога Україні від ЄС

Від початку повномасштабної війни в Україні Європейський союз запровадив понад 10 пакетів економічних санкцій проти Росії та Білорусі. Крім цього, окремі країни ЄС надають Україні військову допомогу, частина якої фінансується Європейським союзом. Для підтримки України також було створено спеціальні фонди.

Минулого року ЄС ініціював програму із забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами з метою передати мільйон снарядів до березня 2024 року. Проте постачання затримуються — до кінця серпня ЄС надав Україні 700 тисяч з обіцяного мільйона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.