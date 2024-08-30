ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона, - Боррель

Европейский союз подготовил для Украины 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. Промышленность продолжает набирать обороты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного европейского дипломата Жозепа Борреля перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС.

"Мы сейчас на уровне примерно 700 тысяч снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что промышленность стран Европейского союза еще увеличивает мощность, поэтому производство боеприпасов продолжается.

"Я хочу настаивать на том, что мы будем поддерживать Украину, мы предполагаем возможность нацеливания на территории России", - добавил дипломат.

При этом Боррель заявил, что Европейский союз не хочет вступать в войну с Россией, а помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

Боррель подчеркнул, что отправка военных инструкторов в Украину не стоит на повестке дня. По его словам, идет обсуждение создания координационного центра в Украине.

Кроме того, дипломат сообщил, что будет увеличено количество обучающихся в ЕС украинских военных. Речь идет о цели подготовить 60 тысяч военных.