Глава Еврокомиссии предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины

Соответствующее заявление она сделала сегодня на заседании в Европейском парламенте в Страсбурге, 28 февраля.

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Президент Еврокомиссии

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

По данным Financial Times, Бельгия предложила G7 план по разблокированию активов РФ в пользу Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.