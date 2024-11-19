ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны ЕС договорились о совместной разработке систем ПВО, дронов-камикадзе и средств РЭБ

Вторник 19 ноября 2024 19:52
UA EN RU
Страны ЕС договорились о совместной разработке систем ПВО, дронов-камикадзе и средств РЭБ Иллюстративное фото: Евросоюз договорился о совместной разработке вооружения (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Группы стран Европейского Союза подписали письма о намерениях по совместной разработке конкретных типов вооружений. Это часть усилий ЕС по сотрудничеству между правительствами государств в оборонной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EDA.

Отмечается, что страны подписали письма о намерениях развивать противовоздушную и противоракетную оборону, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны-камикадзе. Также будет создан европейский боевой корабль.

Как пишет EDA, 18 членов ЕС договорились о сотрудничестве в области ПВО. А вот 17 стран будут совместно разработать дроны-камикадзе, 14 страны – средства РЭБ, а семь – боевой корабль.

"Сфера действия этих писем о намерениях варьируется от краткосрочных совместных закупок, среднесрочной модернизации и обновления до долгосрочного развития будущих возможностей", - говорится в сообщении.

Возможное нападение РФ на НАТО

Ранее в ряде СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. Сначала об этом написал немецкий таблоид Bild , якобы получивший секретный документ "Оборона альянса-2025".

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в тексте РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Евросоюз
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией
РБК-Украинаинформационное агентство 1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией