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Глава Еврокомиссии высоко оценила темпы реформ Украины для вступления в ЕС

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила "удивительный" прогресс Украины в проведении реформ по борьбе с коррупцией, сохранению прав меньшинств и обеспечению независимой судебной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Борьба с коррупцией является одним из главных условий вступления Украины в ЕС, который в прошлом году предложил Киеву статус кандидата.

"Украина работает над пакетом реформ от независимости судебной системы до борьбы с коррупцией, от прав меньшинств до свободы СМИ", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Украина быстро и решительно проводит реформы.

"Я должна сказать, что удивительно видеть, как быстро и решительно Украина проводит эти реформы, несмотря на войну. Они защищают свою страну и проводят реформы", - сказала глава Еврокомиссии, но не стала конкретно говорить о стремлении Украины присоединиться к блоку 27 стран или уточнять, какие именно реформы она имела в виду.

Вступление Украины в Евросоюз

В 2022 году Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюз. При этом перед Киевом поставили ряд условий для вступления в блок.

Украина рассчитывает начать переговоры с ЕС о вступлении до конца текущего года. Для этого власти внедряют реформы. По данным издания Reuters, Украина выполнила 2 из 7 условий для таких переговоров.

Более детально о пути Украины в Евросоюз можете узнать в материале РБК-Украина.

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