Глава ЄНП підтвердив підтримку євроінтеграції України

Фото: Петро Порошенко і Джозеф Часток (president.gov.ua)

Порошенко в Гельсінкі зустрівся з головою ЄНП Джозефом Долем

Голова Європейської народної партії (ЄНП) Джозеф Доль на зустрічі з президентом Петром Порошенко в Гельсінкі підтвердив підтримку євроінтеграції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що на зустрічі з Порошенком глава ЄНП підтвердив незмінну підтримку України на шляху зближення з Європейським союзом, реформ та відсічі російської агресії. Сторони також скоординували підходи до посилення політичного і санкційного тиску на Росію у зв'язку із запланованим проведенням незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу, "повзучою анексією" Чорного і Азовського морів, а також масовими порушеннями прав людини Росією на Донбасі і в Криму.

В контексті майбутніх виборів в Україні та Європейському союзі в 2019 році лідери домовилися спільно протидіяти російському втручанню у виборчі процеси.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Російська Федерація намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019.