Глава ЕНП подтвердил поддержку евроинтеграции Украины

Фото: Петр Порошенко и Джозеф Доль (president.gov.ua)

Порошенко в Хельсинки встретился с главой ЕНП Джозефом Долем

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Джозеф Доль на встрече с президентом Петром Порошенко в Хельсинки подтвердил поддержку евроинтеграции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что на встрече с Порошенко глава ЕНП подтвердил неизменную поддержку Украины на пути сближения с Европейским союзом, реформ и отпора российской агрессии. Стороны также скоординировали подходы к усилению политического и санкционного давления на Россию в связи с запланированным проведением незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, "ползучей аннексией" Черного и Азовского морей, а также массовыми нарушениями прав человека Россией на Донбассе и в Крыму.

В контексте приближающихся выборов в Украине и Европейском союзе в 2019 году лидеры договорились совместно противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на выборах-2019.