Глава ЕК заявила, что Белую книгу обороны Евросоюза представят в марте

Еврокомиссия планирует уже в марте представить Белую книгу обороны Евросоюза. Документ должен определить оборонную политику блока.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам главы ЕК, Белая книга обороны Евросоюза должна определить оборонную политику ЕС, "учитывая современные вызовы и угрозы".
"В течение трех лет идет война Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Мы увеличили производство оборонной продукции, но этого недостаточно. Должны сделать что-то большее, больше чем когда-либо. Мы должны тратить больше, качественнее и должны тратить вместе. Должны увеличить расходы на оборону, нужна технология, уровень и координация", - отметила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что результаты будут в случае объединения усилий стран Европы и их сотрудничества.
Как объяснила фон дер Ляйен, в дальнейшем для обороны ЕС потребуются как государственные, так и частные средства.
"Потребуется сотрудничество, чтобы иметь более низкую стоимость и большую производительность. Должны иметь более простые правила по государственным закупкам и тоже нужна инновационность", - добавила она.
Напомним, ранее стало известно, что первый в истории ЕС еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс представит Белую книгу обороны Европы в течение первых 100 дней своей работы.
Кубилюс объяснял, что такой документ будет посвящен будущему оборонного сектора блока. В нем будут содержаться меры, которые необходимы, чтобы подготовить страны ЕС к возможной агрессии.
К слову, ранее премьер Латвии Эвика Силиня подчеркивала, что странам ЕС нужно увеличить оборонные расходы. Если этого не произойдет, то они не смогут помочь Украине в обороне от России.
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