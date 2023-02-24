Глава ГПСУ спрогнозировал, когда Украина победит в войне

Глава Госудпрственной пограничной службы Сергей Дейнеко спрогнозировал сроки победы Украины в войне. По его мнению, это случится не позднее ноября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дейнеко в интервью "УП".

"Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю", - заявил он.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что с середины и до конца весны в Украине ожидаюттся решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

Как известно, сегодня ровно год с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на пессимистические прогнозы союзников, украинские военные удержали независимость страны. За 365 дней ожисточенных боев солдаты ВСУ уничтожили почти 147 тысяч оккупантов и оргомное количество техники врага.

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