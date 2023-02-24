Глава ДПСУ спрогнозував, коли Україна переможе у війні

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко спрогнозував терміни перемоги України у війні. На його думку, це станеться не пізніше за листопад 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Дейнека в інтерв'ю "УП".

"Я ще минулого року, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо цього року, у жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки що його не змінюю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що з середини і до кінця весни в Україні очікуються вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.

Як відомо, сьогодні рівно рік із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на песимістичні прогнози союзників, українські військові утримали незалежність країни. За 365 днів запеклих боїв солдати ЗСУ знищили майже 147 тисяч окупантів та оргомну кількість техніки ворога.

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