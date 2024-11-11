Глава Донецкой ОВА подтвердил, что оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища

"Россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так в Днепропетровской", - подчеркнул Филашкин.

Фото: дамба на карте (скриншот)

Он добавил, что по состоянию на 16:00 уровень воды в реке в границах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра. Подтопления жилья не зафиксировано.

По словам Филашкина, в ОВА продолжают мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий. В случае существенных изменений он пообещал сообщать дополнительно.