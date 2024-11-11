Голова Донецької ОВА підтвердив, що окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища

"Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу мешканцям населених пунктів на річці Вовчій - як в Донецькій області, так і в Дніпропетровській", - підкреслив Філашкін.

Фото: дамба на карті (скриншот)

Він додав, що станом на 16:00 рівень води у річці у межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплення житла не зафіксовано.

За словами Філашкіна, в ОВА продовжують моніторити рівень води в річці та готові до будь-якого розвитку подій. У разі суттєвих змін він пообіцяв повідомляти додатково.