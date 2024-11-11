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Голова Донецької ОВА підтвердив, що окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища

Ілюстративне фото: окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища. Через це є загроза затоплення для мешканців населених пунктів як Донецької, так і Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

"Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу мешканцям населених пунктів на річці Вовчій - як в Донецькій області, так і в Дніпропетровській", - підкреслив Філашкін.

Фото: дамба на карті (скриншот)

Він додав, що станом на 16:00 рівень води у річці у межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплення житла не зафіксовано.

За словами Філашкіна, в ОВА продовжують моніторити рівень води в річці та готові до будь-якого розвитку подій. У разі суттєвих змін він пообіцяв повідомляти додатково.

Чутки про дамбу у ЗМІ

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ Донецької області писали, що 11 листопада внаслідок російського обстрілу було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

Начальник Курахівської МВА Роман Падун у коментарі "Суспільне" розповів, що вода вже йде по селах, які знаходяться біля Тернівської дамби.

При цьому оглянути дамбу можливості немає через постійні російські обстріли.

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