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Глава Донецкой ОВА анонсировал создание Мариупольской военной администрации

Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине уже в ближайшее время могут решить вопрос создания Мариупольской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

Чиновник напомнил, что депутаты Мариупольского горсовета ни разу не собирались на заседания с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 11 марта вместо запланированного заседания был проведен "депутатский день".

"В ближайшее время будет решен вопрос создания Мариупольской военной администрации. Это ситуация показательная, и вполне возможно, что именно так будет происходить и в других общинах в случае возобновления работы местных советов, избранных на выборах 2020 года", - написал Кириленко.

Стоит заметить, что ранее депутаты Мариупольского горсовета обращались к Кириленко с просьбой инициировать создание городской военной администрации Мариуполя. Но, при этом, одного решения Донецкой ОВА недостаточно, для этого необходимо утверждение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

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МариупольДонецкая областьВойна России против Украины