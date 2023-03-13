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Глава Донецької ОВА анонсував створення Маріупольської військової адміністрації

Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже найближчим часом можуть вирішити питання створення Маріупольської військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка у Facebook.

Чиновник нагадав, що депутати Маріупольської міськради жодного разу не збиралися на засідання з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 11 березня замість запланованого засідання було проведено "депутатський день".

"Найближчим часом буде вирішено питання створення Маріупольської військової адміністрації. Це ситуація показова, і цілком можливо, що саме так відбуватиметься і в інших громадах у разі поновлення роботи місцевих рад, обраних на виборах 2020 року", - написав Кириленко.

Варто зауважити, що раніше депутати Маріупольської міськради зверталися до Кириленка з проханням ініціювати створення міської військової адміністрації Маріуполя. Але, при цьому, одного рішення Донецької ОВА недостатньо, для цього необхідне затвердження президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський створив Чернігівську міську військову адміністрацію.

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