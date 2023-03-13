Глава Донецької ОВА анонсував створення Маріупольської військової адміністрації

Чиновник нагадав, що депутати Маріупольської міськради жодного разу не збиралися на засідання з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 11 березня замість запланованого засідання було проведено "депутатський день".

"Найближчим часом буде вирішено питання створення Маріупольської військової адміністрації. Це ситуація показова, і цілком можливо, що саме так відбуватиметься і в інших громадах у разі поновлення роботи місцевих рад, обраних на виборах 2020 року", - написав Кириленко.

Варто зауважити, що раніше депутати Маріупольської міськради зверталися до Кириленка з проханням ініціювати створення міської військової адміністрації Маріуполя. Але, при цьому, одного рішення Донецької ОВА недостатньо, для цього необхідне затвердження президента України Володимира Зеленського.