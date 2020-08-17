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Лукашенко заявив про дзвінок від Меркель, в Німеччині - заперечують

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 23:21
Лукашенко заявив про дзвінок від Меркель, в Німеччині - заперечують
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Меркель і Лукашенко не спілкувалися з часу проведення виборів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не проводила жодних телефонних переговорів з чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенком з 9 серпня. Раніше Лукашенко заявив, що в неділю йому дзвонила Ангела Меркель і хотіла "поговорити".

Про це заявив у понеділок представник уряду ФРН, коментуючи інформацію про дзвінок Меркель Лукашенко, передає агентство Reuters.

"Такої бесіди між Меркель і Лукашенком не було з часу проведення виборів", - відзначили в німецькому кабміні.

Раніше Лукашенко на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що в неділю йому дзвонила Ангела Меркель і хотіла "поговорити". Відеофрагмент розмови показав у вечірньому ефірі телеканал Білорусь-1.

"Уже вчора дзвонить Меркель:" Я хочу поговорити ". Ці - Науседа (президент Литви - ред.), Там і інші ... ми хочемо поговорити .... Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, прес-служба литовського президента повідомила, що канцлер ФРН Ангела Меркель в телефонній розмові з президентом Литви Гітанас Науседа заявила, що збирається обговорити з російським лідером Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

Раніше президент Німеччини звернувся до Лукашенка із закликом припинити насильство.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі спалахнули масові протести після президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко здобув перемогу, офіційно отримавши понад 80% підтримки.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Білорусі вже визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

Сам Лукашенко вважає, що основу протестів в Білорусі складають безробітні і люди з кримінальним минулим.

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